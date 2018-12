KNRM deelt kerstbroden uit op zee

'Kerst voor iedereen' heet de actie. De KNRM wil de bemanningsleden van de schepen laten weten dat er met de kerst ook aan hen wordt gedacht. Bij alle zeelieden verschijnt een grote glimlach op het gezicht als ze het brood naar boven halen. 'Merry Christmas'. roepen ze, terwijl ze hun verrassingspakketje open maken.

De KNRM-stations van Westkapelle en Neeltje Jans doen voor het eerst mee aan de actie. De opstappers genieten van het uitdelen. "Het is een eenzaam leven als zeeman", legt Eric van der Linden van de KNRM uit. "Lang van huis, ver van huis. Zeker in de dagen rond de kerst willen we ze een hart onder de riem steken. Die jongens weten dat we er voor ze zijn en andersom."

Broden van de KNRM (foto: Omroep Zeeland)

De kerstbroden worden gesponsord door een Walcherse bakker. De kinderen van basisschool De Lichtboei in Westkapelle hebben een tekening gemaakt of een brief geschreven (in het Engels) om met de broden uit te delen.