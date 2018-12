Dit zijn de mooiste Zeeuwse foto's van 2018

Dagelijks plaatst Omroep Zeeland de mooiste Zeeuwse foto's op Instagram. Deze dertien foto's kregen in 2018 de meeste likes en reacties.

13 - Herfst in Zierikzee

Zierikzee is mooi in de herfst. Zeker als de zon op gele herfstbladeren schijnt. Arjo Nieuwkoop maakte de foto.

12 - <3 Rescue Vlissingen

Bezoekers van Rescue Vlissingen werden op het eind van de dag getrakteerd op een hartje. Niet een hartje geschreven in het zand, maar in de lucht.

11 - Bliksem!

We weten niet hoe lang Thom Brouwer in Middelburg stond om een mooie onweersfoto te maken. We weten ook niet hoeveel foto's hij heeft gemaakt. Eén ding is zeker: het heeft een prachtige foto opgeleverd, die op Instagram van Omroep Zeeland is beland.

10 - In Zoutelande, Zoutelande...

Zeeuwser kan het bijna niet: paalhoofden, schuim en een prachtige zonsondergang. Tonny Francke maakte de foto in Zoutelande.

9 - Sterren kijken bij de brug

Wat een plaatje. Joost van Wijk heeft op een zomernacht in augustus bij de Zeelandbrug gezeten en wist deze foto te maken.

8 - Sterren kijken bij de vuurtoren

Bij de Zeelandbrug is het 's nachts prachtig, maar een nacht bij de vuurtoren in Westkapelle kan ook een prachtige foto opleveren. Jesse Meliefste kreeg het zelfs voor elkaar een vallende ster vast te leggen.

7 - Onweer

Waarschijnlijk lagen veel mensen al op bed toen deze foto gemaakt werd. Robin Hardeman bleef wakker en dat was de moeite waard.

6 - Burgh-Haamstede vanuit de lucht

Zon, zee, strand en duinen. Merleeb wist de Zeeuwse kust prachtig vanuit de lucht vast te leggen.

5 - Zonsopkomst bij de Zeelandburg

Zo mooi komt de zon op bij de Zeelandbrug. Lennaert de Looze maakte in juli de foto.

4 - Regenboog bij de Zeelandbrug

Wat is de Zeelandbrug toch fotogeniek. 's Nachts en 's ochtends is het prachtig, maar ook op een donkere dag is het prachtig. Helemaal als er een regenboog aan de hemel verschijnt. De foto is gemaakt door Marcel Klootwijk.

3 - Koningspaar in Zeeland

Op 16 oktober brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan Zeeland. Het koningspaar bezocht Renesse, Kerkwerver, Bruinisse, Sint-Philipsland, Sint-Annaland en Tholen.

2 - Donkere wolken

We zeiden het al: de Zeelandbrug is fotogeniek. Kijk maar eens naar deze foto, half oktober gemaakt door Eduardo.

1 - Melkweg boven Meliskerke

Annika Mol was de paarden aan het voeren toen ze de melkweg boven de stal zag. "Achter in de wei is het heel donker, dus perfect om de sterren goed op de foto te krijgen." Dit is het resultaat.

