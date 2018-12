Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing

Ontspoorde locomotief blokkeert IJslandweg (foto: HVZeeland)

De locomotief reed tegen het stootblok aan en schoot vervolgens door met stootblok en al. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De locomotief en een goederenwagon staan midden op de IJslandweg. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De IJslandweg is afgezet. Wanneer de locomotief wordt weggetakeld is nog niet bekend, want er moet een zeer zware kraan gevonden worden om de klus te klaren. En dat is op eerste kerstdag moeilijk, aldus een woordvoerder van ProRail. De Europaweg-Oost, de doorgaande weg in het havengebied, is gewoon open.