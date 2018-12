Lein is hét boegbeeld van de Kustmarathon

Lievense is ernstig ziek en daardoor moest hij zijn taken als organisator van de marathon overdragen aan het Kustmarathoncomité. In zestien jaar groeide de Kustmarathon uit van een eendaagse loop met tientallen lopers naar een evenement van drie dagen waar lopers uit allerlei landen aan meedoen. "En dat niet alleen hij heeft ook heel veel mensen aan het sporten gekregen", zegt Morien Janse van de organisatie.

Op de zaterdag nam Lein, samen met zijn vrouw Lenie, afscheid door zelf de zandheuvel over te lopen."Het was heel emotioneel. Maar ook bijzonder en mooi, niet alleen voor het comité, maar ook voor het publiek", zegt Janse.

Lein Lievense nam dit jaar afscheid als organisator van de Kustmarathon (foto: Kustmarathon Zeeland)

"Lein durfde als organisator altijd heel veel beslissingen te nemen. Zo iemand heb je echt nodig om een evenement te laten groeien", vindt Janse. "En dat heeft hij altijd met verve gedaan."

Stemmen op favoriete sportmoment

Vanaf donderdag kan er via de Facebook-pagina van Omroep Zeeland Sport gestemd worden op het beste de Zeeuwse sportmomenten.