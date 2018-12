Na 6 december verhuist een deel van hun meubilair naar de garage om plaats te maken voor de kerstversieringen. Een tafel met drie stoelen en een tweezits-bankje blijft over om op te zitten. Te midden van meer dan 75 kerstmannen, een compleet winterdorp, rendieren, kerstbomen en duizenden lichtjes geniet het echtpaar Weug met volle teugen van hun kersthuis.

Veel bekijks

Jan en Ellen hebben elke dag veel bekijks als om half 5 's middags de buitenverlichting aan gaat. Mensen blijven staan om foto's te maken en kinderen sturen kerstkaartjes om hen te bedanken voor het mooie kersthuis.

Jan en Ellen vieren kerst met 75 kerstmannen (foto: Omroep Zeeland)

Jan Weug maakt veel kerstversiering voor buiten zelf. Ook struint het echtpaar kerstmarkten in binnen- en buitenland af voor nieuwe versieringen. Ze hebben zelfs nog meer kerstspullen, maar die kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgestald.

Op naar het volgende feest

De tweede week van januari wordt alles weer in dozen gedaan en keert het huis weer terug in de oorspronkelijke staat. Maar niet voor lang, want over een paar maanden is het Pasen. En Pasen zonder versiering, dat kan natuurlijk niet!

