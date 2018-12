Woon- en winkelmolen te koop, wie durft?

Het begon allemaal als droomhuis. Ze woonden destijds tegenover de molen toen hij te koop kwam. "De mensen die er toen woonden hadden de molenvoet verbouwd tot nostalgische woonkamer. Het was ons vooral om de sfeer te doen", zegt Jan van Gorsel.

Onderhoud moest gebeuren

Toch moest het echtpaar uiteindelijk iets aan de molen gaan doen. Want in 2005 kwamen er stenen los en kwam de kop van de molen los te staan. "Uiteindelijk hebben we met een lange adem en een grote subsidie de molen laten restaureren. Het is een maalvaardige molen geworden. We hebben hem helemaal in ere hersteld", vertelt Van Gorsel trots. Maar als de molen nu draait, dan draait hij voor de sier. "Ik heb het vak geleerd om deze molen te bedienen, maar omdat we er ook in wonen, kunnen we niet malen", legt hij uit.

Jan en Iza van Gorsel aan het werk in hun winkel (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk zijn ze wel een winkeltje met meel en souvenirs begonnen. En er ligt nog een plan klaar. "We mogen van de gemeente uitbreiden met horeca. Maar daar zijn wij, met ons bijna zeventig jaar, te oud voor geworden. Daarom zoeken we enthousiaste jonge mensen die het van ons over willen nemen", zegt Jan van Gorsel. "Het was een moeilijke beslissing en eigenlijk vind ik het nog steeds niet leuk", vult zijn vrouw Iza hem aan.



Toch hopen ze dat de molen snel een nieuwe eigenaar vindt. "Het staat te koop voor 750.000 euro, maar we willen met mensen die enthousiast zijn graag in gesprek. Tholen als stadje verdient dit."

Waar verhuizen ze naartoe?

Ze hebben nog geen idee waar ze naartoe verhuizen als een koper zich aandient. "Waar we precies gaan wonen, geen idee. Daar wil ik eigenlijk nog niet over nadenken", zegt Iza van Gorsel. "We blijven sowieso in Tholen, dat is wel zeker."