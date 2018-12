Werken met kerst: 'Dit zijn de dagen waar ik het voor doe'

Op de broodafdeling van de Jumbo in Hulst zijn Maria en Jorien sinds 6.00 uur vanochtend aan het bakken. Mopperen hoor je ze niet, eerder het tegenoverstelde: "Ik geniet hier echt van, dit zijn de dagen waar ik het voor doe", vertelt Maria. Volgens de dames is de sfeer in de winkel vandaag erg goed. De medewerker op de bloemenafdeling, Myriet, sluit zich aan bij de broodbaksters: "Er heerst echt een kerstsfeertje, de mensen zijn vrolijk en de collega's zijn vrolijk, heerlijk!"

Extra salaris

Ook onder de klanten bevinden zich mensen voor wie kerst niet vanzelfsprekend een vrije dag betekent. Zo is een man 's ochtends al uit zijn bed gebeld vanwege een storing op z'n werk. Niet erg vindt hij, want er staat ook een ruimere financiële vergoeding tegenover met de feestdagen.

Gisteren meldde openingstijden.nl dat er dit jaar opnieuw meer supermarkten open zijn op eerste en tweede kerstdag. Een kwart van de supermarkten in Nederland is vandaag open, morgen kan je in tachtig procent van de supermarkten terecht.

Myriet pakt met plezier de bloemetjes in met kerst (foto: Omroep Zeeland)