Zeshonderd kerststallen: 'Mijn man kan gelukkig goed opruimen'

"Eigenlijk zou een kerk altijd open moeten zijn", vindt Meulenbroek. "Als een rustpunt, voor bezoek, bezinning en gebed. Zeker met Kerst." Maar door gebrek aan vrijwilligers, lukt dat niet altijd. Daarom heeft Meulenbroek het initiatief genomen voor haar kerstgroepen- en stallententoonstelling en is ze op eerste en tweede kerst 's middags aanwezig zodat de kerk open kan zijn.

Ze heeft kerstgroepen van over de hele wereld. "Deze komt uit Zimbabwe en die uit Ethiopië", wijst ze. Ze zijn gehaakt, gefiguurzaagd, gekleid, van metaal gemaakt, oud of nieuw, in alle soorten en maten dus. Sommige hebben een persoonlijk tintje.

Je hebt er één, je hebt er tien, je hebt er honderd... en dan heb je er een paar honderd." Nicolette Meulenbroek

"Mijn vader heeft deze ergens eind jaren twintig gemaakt aan de hand van een bouwplaat in een tijdschrift." Ze wijst op een gefiguurzaagde kerststal. "Ze noemden het ook wel een armeluiskerststal. Rijke mensen hadden beeldhouwwerken of houtsnijwerk. Andere mensen konden het op deze manier zelf maken."

'Niet ons hele huis staat vol'

Die kerststal stamt uit het begin van haar collectie. "Toen wij net getrouwd waren, begin jaren '70, waren wij op zoek naar een kerstgroep", vertelt Meulenbroek. "Ieder katholiek gezin had er één. Toen kochten we de eerste." Vervolgens kreeg ze de kerststal van haar ouders, vond ze een mooie in de wereldwinkel, kocht ze er eentje bij een bezoek aan een klooster: "Je hebt er één, je hebt er tien, je hebt er honderd... en dan heb je er een paar honderd."

Nicolette heeft zeshonderd kerststallen. (foto: Omroep Zeeland)

Ook in de kerk in Vlissingen staan er een paar tijdens Kerst, en thuis natuurlijk ook. "Nee, niet ons hele huis staat vol met kerstgroepen", zegt Meulenbroek lachend. "Mijn man kan gelukkig goed inpakken, dus alles gaat straks weer naar zolder."