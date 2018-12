Man (28) in Vlissingen omgekomen na steekpartij

Agenten vonden de man zwaargewond op straat in de Kasteelstraat na een melding. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij niet veel later.

Politiehond ingezet

De omgeving van de Kasteelstraat is daarna afgezet . Ook een politiehond werd ingezet. Rond 2.40 uur werd in de Van Hoorn van Burghstraat een 17-jarige jongen uit Vlissingen aangehouden. Daarna leidde het onderzoek naar een woning in de Kasteelstraat. Hierbij werd een 22-jarige vrouw (haar woonplaats is nog onbekend) aangehouden.

De man en vrouw zijn voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.