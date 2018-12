'Als het nodig is om een AED te gebruiken, dan doe ik dat'

Beheerder Jan Hameling van de milieustraat Terneuzen was erbij toen drie jaar geleden bijna mis ging. "Het was net voor de middag", vertelt Hameling. "Er stond een man geparkeerd. Het ging niet goed met hem. Hij had verschijnselen van hartproblemen die wij op de EHBO cursus geleerd hebben. Ik heb gelijk 112 gebeld. Aangezien we toen nog geen AED hadden, ben je wel even op jezelf aangewezen. Gelukkig kwam de ambulance heel snel."

In Terneuzen was de ambulancepost vlakbij, maar dat geldt zeker niet voor alle milieustraten, zegt Hameling. "Deze man heeft geluk gehad. 's Middags kwam een collega ons vertellen dat het weer goed ging met de man en dat hij gelijk gedotterd was in het ziekenhuis. Dat was goed om te horen."

Hameling denkt niet dat hij hoeft na te denken als de AED ingezet moet worden. "Misschien dat ik in het begin even huiverig zou zijn, maar als de noodzaak er is om de AED te gebruiken, dan gaat de blik op oneindig en doen we het gewoon. Dat moet je gewoon doen, want het kan levensreddend zijn."

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. Het apparaat is speciaal ontwikkeld zodat iemand zonder specifieke medische kennis, het kan gebruiken in geval van een noodsituatie. De AED meet of iemand een afwijkend hartritme of een hartstilstand heeft en zal vervolgens een elektrische schok afgeven. De schok "reset" het hart, met als doel om het daarna weer in een normaal ritme te laten kloppen.

Alle medewerkers van de milieustraten kunnen reanimeren, hebben een BHV opleiding gevolgd en beschikken over een EHBO diploma. Door in elke milieustraat een AED op te hangen, hoopt de ZRD de veiligheid van de bezoekers verder te verhogen.

"Het is wel zo dat de AED binnen hangt, waar onze beheerders vaak aanwezig zijn", zegt directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdienst. "De beheerder is ook degene die het apparaat heeft leren bedienen."

Geruststellende gedachte

Marinissen is zelf hartpatiënt. "Ik vind het wel een geruststellende gedachte dat er op onze werkplek een AED hangt. Maar dat geldt ook voor die duizenden bezoekers die dagelijks gebruik maken van de milieustraat. Er kan altijd iets gebeuren en nu zijn we nog beter voorbereid."