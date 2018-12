Ontspoorde goederentrein weer op de rails

De trein ontspoorde op Kerstavond, Op Tweede Kerstdag is de trein weer rechtgezet (foto: HV Zeeland)

Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De locomotief en een goederenwagon stonden midden op de IJslandweg. Niemand raakte gewond geraakt.

De IJslandweg was afgezet. De Europaweg-Oost, de doorgaande weg in het havengebied, was gewoon open.

