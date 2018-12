'Zet in op samenwerking Brabant en Vlaanderen'

De commissie onder leiding van de Zeeuwse oud-premier Balkenende kwam er, nadat de Zeeuwse economie een paar flinke tegenslagen had moeten incasseren. Zo gingen grote bedrijven als Zalco en Thermphos failliet, wat duizenden directe en indirecte banen kostte. Ook draaide de provincie op voor de verliesgevende kerncentrale in Borssele en heeft Zeeland te maken met vergrijzing.

Vlaanderen

Van der Eijk is voorstander van samenwerking met Brabant en Vlaanderen. Ook bijvoorbeeld voor het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, dat alles op alles zet om scholen overeind te houden, door fusies. "Je kunt wel proberen om vast te houden aan het bestaande, maar je moet ook eens verder durven te kijken", stelt Van der Eijk. "Gent is een belangrijke stad met een universiteit. Maak daar gebruik van!"

Zeeland-coördinator Jan der Eijk is blij met de komst van een Joint Research Center voor het Zeeuwse onderwijs (foto: Omroep Zeeland)

Jan van der Eijk werkte tientallen jaren voor Shell en is nu zelfstandig consultant. Twee jaar geleden werd hij als Zeeland-coördinator aangesteld door de provincie Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na het verschijnen van het rapport van de commissie Balkenende heeft de rijksoverheid 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitvoering van de actiepunten uit dat rapport.

Beta-campus

De commissie Balkenende raadde Zeeuwse bestuurders onder meer aan zich verder te profileren als onderwijs-provincie door de komst van een technische universiteit, naast het bestaande University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Zeeland-coördinator Jan van der Eijk zette het plan voor zo'n tweede technische universiteit in de koelkast, omdat dat te hoog gegrepen bleek.

Joint Research Center

Van der Eijk is trots dat hij samen met de Zeeuwen stappen heeft gemaakt op het gebied van technisch onderwijs. Zo komt er een Joint Research Center; een gezamenlijk technisch laboratorium voor de Hogeschool Zeeland, het UCR en het MBO-onderwijs van Scalda. "Er komen ook meer technische opleidingen in Zeeland. Dat moet meer studenten naar de provincie trekken."