Getuige steekpartij: 'Ik zag dat hij niet meer te redden was'

De man die het allemaal zag gebeuren, woont in een bovenwoning schuin tegenover de plek waar de zwaargewonde man lag. "Midden in de nacht hoorde ik rumoer. Toen ik uit het raam keek, zag ik een man tegen het hoofd van de man schoppen." Het slachtoffer lag toen op de grond. "Ik riep dat hij met het schoppen op moest houden en liep naar buiten om te helpen. De dader rende toen weg."

Shock

De buurtbewoner verkeerde op dat moment in shock. "Ik wist het nummer van de ambulance niet eens meer uit mijn hoofd. Toen ik die uiteindelijk aan de lijn had, vroeg de medewerker of ik de man nog hoorde ademhalen. Dat was wel het geval. Maar de steekwonden waren zo ernstig dat ik dacht: die redt het niet."

Bizar

Bizar noemt hij het. "Ik kijk voortaan wel extra over mijn schouders. Ik voel me toch wat minder veilig hier." Een andere vrouw die in de buurt woont voelt zich ook angstig. "Ik hoorde vannacht geschreeuw, maar sliep al bijna. Ik ben dus niet gaan kijken. Maar mijn zoon hoorde dat de politie één van de verdachten aanhield. Hij hoorde: Ga liggen, anders schiet ik."

