Populair: Hardlopen op Tweede Kerstdag

Zoals de 9-jarige Sophie Vervuurt uit Middelburg. Ze deed voor de eerste keer mee en had haar hele familie meegenomen om haar aan te moedigen.

"Mijn dochter stond bij het startsein helemaal vooraan tussen de grote heren en dames. Ik was even bang dat ze omver gelopen zou worden, maar gelukkig is dat niet gebeurd" zegt Miranda Vervuurt. En sportiviteit zit in de familie, want broer Tim ging voor de 9 kilometer. "Ik ben meer een afstandsloper dan een snelle, dus 9 kilometer gaat me gemakkelijker af", aldus Tim.

Nooit gevierd

Veel deelnemers deden mee voor de lol en gingen in de middag met vrienden en familie kerst vieren, maar winnaar van de 9 kilometer, Yunis Stitan uit Dreischor, hecht weinig waarde aan kerst. "Ik heb het eigenlijk nooit gevierd. Sinds twee jaar ben ik getrouwd en verplicht het te vieren", zegt hij lachend. "Mijn vrouw doet ook aan hardlopen, dus we proberen op onze eigen manier er een feest van te maken", vertelt Stitan.

Ieder jaar meer

De organisatie mag over de opkomst zeker niet klagen. "Het is ooit begonnen als een aardigheidje na eerste kerstdag. Veel mensen hadden zich volgegeten en behoefte om het de volgende dag meteen te verbranden, maar het worden ieder jaar meer deelnemers. Zo'n 600 hardlopers voor dit evenement is ontzettend goed!", aldus Anton Vael van de organisatie.

Winnaars Kerstloop Dishoek 2018

Winnaars km/tijd Yunis Stitan, Dreischor 9 kilometer - 0:29:45 Monica Sanderse, Vlissingen 9 kilometer - 0:35:36 Chris Steenbakker, 's-Heerenhoek 5 kilometer - 0:17:33 Carolien van de Kreeke, Serooskerke 5 kilometer - 0:19:10

Sophie Vervuurt eindigde op de 72e plaats van de 188 deelnemers. Toen ze na 25 minuten en 47 seconde over de finish kwam rennen besefte ze pas hoe moe ze was. "Het was erg zwaar en ik was ontzettend geconcentreerd dus heb mijn moeder geeneens horen roepen", zegt ze. Haar broer eindigde op de 24e plaats. "Ik doe het hun niet na en ben supertrots, het is toch hartstikke mooi als je kinderen het zo goed doen", Aldus Miranda Vervuurt.