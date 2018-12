Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw doodgestoken in Clinge

In Clinge is vannacht een vrouw doodgestoken. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek.

Rond 03.10 uur kwam er een melding binnen dat er een vrouw gewond op straat lag in de De Ruyterlaan. Daarop rukten politie en een ambulance uit. Maar de hulp mocht niet baten, de vrouw overleed ter plekke. "Het is voor ons nu nog onduidelijk wat er precies gebeurd is", zegt Alwin Don, woordvoerder van de politie. "We hebben wel al een aantal mensen gesproken die ons kunnen helpen, maar wellicht zijn er ook andere mensen die ons kunnen helpen." Over de identiteit van de vrouw is nog niks bekend gemaakt, ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad