Zeeland Wordt Wakker: Dode vrouw, kerstloop en geschokte reacties

De omgeving rond de plek waar het is gebeurd is afgezet (foto: HV Zeeland)

Steekincident Clinge

In Clinge is vannacht een vrouw overleden na een steekincident. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.

600 deelnemers aan Kerstloop Dishoek (foto: Omroep Zeeland)

Kerstloop

Meer dan 600 mensen sliepen niet uit op de ochtend van Tweede Kerstdag, maar trokken hun hardloopschoenen aan voor de Kerstloop! 5 of 9 kilometer door de duinen en over het strand.

Buurt geschokt door dood man na steekpartij (foto: Omroep Zeeland)

Bewoners geschokt na steekpartij Vlissingen

Omwonenden van de Kasteelstraat in Vlissingen reageren geschokt op de dood van een 28-jarige Vlissinger, dinsdagnacht. De man overleed in het ziekenhuis nadat hij eerder was neergestoken. Een buurtbewoner schoot te hulp. "Toen ik hem zag, dacht ik: die is niet meer te redden."

Paardenkastanje Oudelande (foto: André Vermeulen)

Weer

Wolkenvelden vandaag met af en toe wat zon, het blijft droog en het wordt maximaal 4 of 5 graden. De wind is zuidelijk en zwak, 2 Beaufort.