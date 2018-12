Deel dit artikel:













Russisch kettingschip vast in Engelse haven

Het Russische vrachtschip Kuzma Minin dat eerder dit jaar zeven maanden aan de ketting lag in de haven van Terneuzen, ligt nu vast in de Engelse haven van Falmouth. Het schip mag pas vertrekken als een lek in een van de brandstoftanks is gerepareerd.