Slachtoffer Clinge is 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas

De technische recherche doet onderzoek (foto: HV Zeeland)

De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor. Wat de rol van de vrouw is bij de steekpartij is nog niet bekend.

Buurvrouw

Een buurvrouw van de verdachte vertelt aan Omroep Zeeland dat de 63-jarige verdachte vannacht bij haar op het raam klopte en om hulp riep. Haar dochter, het slachtoffer, zou zichzelf iets aangedaan hebben. De buurvrouw trof het slachtoffer nog levend aan op straat. Samen met andere buurtbewoners waarschuwde ze de hulpdiensten en heeft ze geprobeerd de wonden van het slachtoffer dicht te houden. Uiteindelijk overleed ze op straat.

Volgens de buurvrouw had het slachtoffer last van depressieve klachten en was ze mede daardoor regelmatig bij haar ouders in Clinge.

Onderzoek

De politie houdt in het onderzoek naar het incident rekening met alle scenario's, en kan nog niks uitsluiten. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. De politie verwacht dat het onderzoek nog een groot deel van de dag zal duren.

Lees ook: