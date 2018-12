Jongensboek Van Hoorn hielp Hoek naar Derde Divisie

Hoek promoveerde op 9 juni van dit jaar naar de Derde Divisie. Het is één van de momenten van 2018 die in aanmerking komen voor het Zeeuws Sportmoment van het Jaar. De basis voor de promotie van Hoek werd een week eerder in Spijkenisse gelegd. Hoek stond met 2-1 achter en stond op de rand van uitschakeling, maar Van Hoorn werd de gevierde man. Hij mocht een klein halfuur voor tijd invallen en tien minuten later zorgde hij voor de belangrijke 2-2. Een voorzet van Fabian Wilson werd bij de tweede paal koelbloedig afgerond door Van Hoorn.

Hoekse feesten

Dat Van Hoorn op die warme zaterdagmiddag zo'n cruciale rol zou spelen voor Hoek, kon hij een dag eerder nog niet bevroeden. De speler van Hoek 2 was met vrienden bij de Hoekse Feesten om daar tot in de kleine uurtjes feest te vieren. "Toen kwam mijn trainer van Hoek 2 Bart Corstanje opeens naar me toe om te vertellen dat ik samen met Wesley Mieras de volgende dag mee moest doen met Hoek 1. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het bleek echt waar te zijn."

Brian van Hoorn kreeg weinig instructies van trainer Jannes Tant (foto: Omroep Zeeland)

Scoren als invaller

Voordat hij het veld in mocht komen bij Hoek kreeg Van Hoorn maar weinig aanwijzingen van trainer Jannes Tant. "Hij kende mij natuurlijk ook niet goed. Hij zei gebruik je snelheid en help Sidy Ceesay." Waarschijnlijk wilde Tant Van Hoorn ook opdragen om de 2-2 te scoren en juist dat deed de snelle aanvaller. Een moment waar hij vaak op aangesproken is. "Op de dag zelf waren de Hoekse Feesten nog steeds bezig. Toen ik op de Markt fietste werd ik als held ontvangen en dat was een heel apart moment. Ook in de afgelopen maanden ben ik nog regelmatig op mijn doelpunt aangesproken."

Stemmen op favoriete sportmoment

Vanaf vandaag kan er via de Facebook-pagina van Omroep Zeeland Sport gestemd worden op het beste de Zeeuwse sportmomenten.