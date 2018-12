100.000 bezoekers dit jaar voor Watersnoodmuseum

De honderdduizendste bezoeker is vanmorgen ontvangen door Karla Peijs en Siemco Louwerse van het museum (foto: Omroep Zeeland)

Herdenkingsjaar

Het is in de geschiedenis van het museum nog nooit voorgekomen dat er zoveel bezoekers over de vloer kwamen in Ouwerkerk. Vorig jaar trok het museum 89.000 bezoekers. De forse stijging is te danken aan de 65-jarige herdenking van de Ramp dit jaar. Zo trok het museum tijdens het herdenkingsweekend in februari 4.100 mensen, mogen Zeeuwse basisscholen gratis naar het museum en was er een speciaal programma voor mensen die in 1953 zijn geboren.