Zeeuws bestuurder Van Waveren mag door als wethouder in Zuid-Holland

Harry van Waveren is als oud-gedeputeerde nu wethouder in de gemeente Hoeksche Waard (foto: Omroep Zeeland)

Werden in andere gemeenten afgelopen maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden; in Oud-Beijerland en andere gemeenten in de Hoeksche Waard gebeurde dat vanwede de fusie pas in november. Lokale partijen hebben samen één lijst gevormd, waarvan Van Waveren nu de komende vier jaar wethouder wordt. Van Waveren woont in Goes, en blijft daar ook wonen.

Interne strijd

Van Waveren was in Zeeland tot 2011 jarenlang gedeputeerde voor het CDA, met belangrijke portefeuilles als Ruimtelijke Ordening en Cultuur. Hij stapte uit de provinciale politiek, toen binnen het CDA een strijd ontbrandde over het lijsttrekkerschap voor de Statenverkiezingen in 2011. Van Waveren verloor toen een interne verkiezing binnen het CDA van de Zeeuws-Vlaamse Patricia de Milliano.

Oud-Beijerland

In 2015 werd hij wethouder in Oud-Beijerland voor de plaatselijke partij BINT. Hij volgde daar tussentijds BINT-wethouder Henk Kievit op, Die stapte op wegens gezondheidsproblemen en na meningsverschillen met zijn partij.

