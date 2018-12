Deel dit artikel:













Doel 4 wordt opgestart, morgen weer operationeel

Kernreactor Doel 4 is vandaag opgestart. De Belgische kerncentrale, net over de grens bij Hulst, werd vorige week stilgelegd nadat een pomp in het niet-nucleaire deel was stilgevallen door een verstopte filter. Sinds 13.00 uur vanmiddag hangt de reactor weer aan het net, meldt exploitant Engie Electrabel.

Kerncentrale bij Doel (foto: ANP) In eerste instantie meldde de exploitant dat Doel 4 op 31 december weer zou worden opgestart. "Als een kerncentrale afgeschakeld wordt, zijn we verplicht het elektriciteitsnet te melden wanneer de reactor weer in werking gesteld kan worden", legt woordvoerder Nele Scheerlinck uit. "De interventies zijn vlotter verlopen dan aanvankelijk gedacht, vandaar dat we een paar dagen vroeger zijn." Het vermogen van de reactor wordt nu opgebouwd, naar verwachting is Doel 4 morgen om 9.30 uur weer op vol vermogen (1039 megawatt). Doel 1 en 2 liggen voorlopig nog wel stil vanwege levensduurverlengende werkzaamheden. "We verwachten dat Doel 1 eind januari opnieuw aangesloten kan worden op het net", vertelt Scheerlinck. "Doel 2 eind maart." Lees ook: Verstopte filter legt Doel 4 stil