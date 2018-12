Zierikzee staat in het teken van Anton Pieck

Vorig jaar was het thema nog Charles Dickens, maar de ondernemersvereniging heeft dit jaar gekozen voor Anton Pieck. "Dickens net na de Kerst was vorig jaar niet zo gelukkig gekozen", zegt Steven Schravesande van de ondernemersvereniging in Zierikzee. "En Anton Pieck is verbonden met Zierikzee. Hij is hier ook een tijdje geweest."

Sprookjesbos

Anton Pieck werd vooral bekend om zijn romantische tekeningen met levendige taferelen, en als boekillustrator. Hij ontwierp ook het sprookjebos in de Efteling.

Anton Pieckdagen Zierikzee

Ambachtsmarkt en familiefilms

Naast straattheater en muziek is er tijdens de Anton Pieckdagen, vandaag en morgen, ook een ambachtsmarkt en draaien er familiefilms in FiZi. Ook is er een speciale lichtjesloop voor de kinderen en een gratis carrousel. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de Anton Pieckdagen.