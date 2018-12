Trainer Veenstra weg bij derdedivisionist GOES

(foto: Orange Pictures)

Veenstra heeft de club vanmiddag op de hoogte gebracht van zijn besluit. "Rogier heeft mij verteld dat hij het naar zijn zin heeft bij GOES, maar dat hij een nieuwe uitdaging, een nieuwe prikkel zoekt", zegt voorzitter Jos Smits van de Bevelandse club.

Veenstra was met GOES de afgelopen weken in gesprek over verlenging van zijn contract. De club wilde Veenstra graag behouden en deed hem een aanbieding.

Derde Divisie

Veenstra is momenteel aan zijn tweede seizoen bezig bij GOES. Vorig seizoen promoveerde hij met de club via de nacompetitie van de Hoofdklasse naar de Derde Divisie. Dat was voor het eerst in de clubgeschiedenis van GOES. Ook won GOES onder leiding van Veenstra het afgelopen seizoen voor het eerst de districtsbeker. Dat gebeurde ten koste van Uno Animo.

Dit seizoen presteert GOES naar behoren in de Derde Divisie. De promovendus staat halverwege het seizoen op de achtste plaats.

