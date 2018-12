Wat is volgens jou het sportmoment van 2018?

De stembussen zijn vanaf nu open en stemmen kan via de Facebookpagina Omroep Zeeland Sport. Weet je nog niet waar je op gaat stemmen? We hebben de vier genomineerden voor je op een rij gezet:

Hoek naar Derde Divisie

Brian van Hoorn speelde een belangrijke rol in de promotie van Hoek naar de Derde Divisie. De speler van Hoek 2 werd door personele problemen opgetrommeld voor de uitwedstrijd tegen Spijkenisse en dankzij zijn doelpunt haalde Hoek de finale van de nacompetitie. Daarin werd een week later promotie afgedwongen, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling ging.

Hoek juicht nadat Brian van Hoorn de club naar de finale van de nacompetitie heeft geschoten (foto: Orange Pictures)

Afscheid Lein Lievense

De Kustmarathon stond dit jaar in het teken van het afscheid van Lein Lievense als organisator. De man die het evenement maakte tot wat het nu is doet een stapje terug. Het feit dat Lievense ernstig ziek is maakte zijn afscheid extra emotioneel. Het vele applaus en respect dat Lievense kreeg in het eerste weekend van oktober maakt dat zijn afscheid is genomineerd.

Ernstig zieke Kustmarathonorganisator Lein Lievense geëerd bij finish in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Antwan Tolhoek maakte dit jaar zijn debuut in de Tour de France (foto: Orange Pictures)

Tour-debuut Tolhoek

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke debuteerde met een 37e plaats in de Tour de France. Hij werd na Dumoulin, Kruijswijk, Mollema en Gesink de vijfde Nederlander. Hij kreeg veel lof voor zijn optreden in de grootste wielerwedstrijd van de wereld. Zoals shirtjes en spandoeken met de naam van Tolhoek erop. "Gekker kan het niet worden", aldus de 24-jarige renner.

Een treffer van GOES in de finale van de nacompetitie (foto: Orange Pictures)

GOES naar Derde Divisie

De voetballers van GOES verrasten vriend en vijand door net als Hoek promotie naar de Derde Divisie af te dwingen. De Bevelandse club kende een geweldig jaar, waarin ook de districtsbeker werd gewonnen. GOES maakte het karwei in het Groningse Haren af. Een 0-2 zege op Be Quick, door doelpunten van Tim de Winter en Rick de Punder, betekende voor GOES de tweede promotie achter elkaar.

Voor wie nog altijd niet kan kiezen, we zijn ook even langsgegaan bij de genomineerden voor een reactie:

Heb je alles bekeken en gewikt en gewogen? Dan is nu het woord aan jou. Wat is volgens jou het sportmoment van het jaar? Stemmen doe je hier.