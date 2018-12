Horeca niet bang voor verhoging btw

Het btw-tarief van zes procent gaat per 1 januari naar negen procent. Het tarief geldt bijvoorbeeld voor het kopen van eten, onderhoud aan een woning, het repareren van een fiets en de taxi. Ook hotelkamers, bed & breakfast, naar de kapper en uit eten worden allemaal duurder.

Het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt voor alle producten en diensten met het lage btw-tarief, waaronder een deel van de boodschappen. Dit betekent dat je, als de ondernemers de verhoging direct doorberekenen, vanaf 1 januari 102,83 euro betaalt voor boodschappen, in plaats van 100 euro nu. Naast de boodschappen geldt de btw-verhoging ook voor bijvoorbeeld water, boeken, bloemen, de kapper en het bezoek aan musea en attracties. Op jaarbasis betekent dit per huishouden zo'n 300 euro extra aan btw. BRON: belastingdienst

Koninklijke Horeca Nederland heeft een onderzoek gehouden onder de eigen leden. Daaruit blijkt dat 71,87 procent van de ondernemers de hogere btw direct doorbelast aan de gasten. Slechts 4,72 procent geeft aan dit niet te doen. "Ik heb de afgelopen weken veel Zeeuwse bedrijven bezocht", zegt Peter Arkenbout van Koninklijke Horeca Nederland. "En de ondernemers geven aan dat ze btw direct door gaan berekenen."

Kappers

Ook bij de kappers gaan de prijzen omhoog. "We hebben te maken gehad met loonsverhogingen de afgelopen tijd en nu komt daar die hogere btw bij", zegt Amanda Plasschaert van Moooi Kappers in Heinkenszand. "Die btw verhoging zal niet het grootste probleem zijn, die nemen we mee in de jaarlijkse indexering."

Plasschaert verwacht niet minder omzet te maken door de hogere btw. "Maar het gat tussen de reguliere kapperszaken en de wildgroei aan thuiskappers wordt wel steeds groter", zegt ze. "Er komen steeds meer zelfstandige kappers bij en daardoor is het steeds moeilijker om aan fatsoenlijk personeel te komen."