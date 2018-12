Deel dit artikel:













Trainer Rogier Veenstra verruilt Goes voor ASWH

Op de dag dat voetbaltrainer Rogier Veenstra zijn vertrek bij GOES heeft aangekondigd, is ook al zijn nieuwe club bekendgemaakt. Veenstra vertrekt naar ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht.

Rogier Veenstra tijdens de bekerfinale GOES-Uno Animo (foto: Orange Pictures) Veenstra (31) staat vanaf komende zomer aan het roer bij de club die uitkomt in de Derde Divisie. Veenstra volgt trainer Cesco Agterberg op. Hij is een contract voor één seizoen overeengekomen met de Zuid-Hollandse club. 'Onder de indruk van zijn visie en drive' ASWH heeft heeft nieuws over de komst van Veenstra bekend gemaakt op de website van de club. "Tijdens de gesprekken raakte de technische commissie onder de indruk van zijn visie en drive. Het enthousiasme bleek wederzijds, waardoor de ambitieuze Veenstra en de club elkaar vonden in een samenwerking. " De Zuid-Hollandse club moest op zoek naar een nieuwe trainer omdat Agterberg aangaf geen trainer meer te kunnen zijn door veranderende privé- en werkomstandigheden. ASWH staat momenteel op de twaalfde plaats in de Derde Divisie. 'Ik wil niet op 98 procent werken' Aan het einde van de middag, toen bekend werd dat Veenstra GOES zou verlaten, zei de trainer dat hij zijn keuze op gevoel heeft gemaakt. "Ik heb mezelf de afgelopen periode veel vragen gesteld. Bijvoorbeeld, kan ik mijn speelwijze bij GOES nog verder ontwikkelen? Werkt mijn manier van werken nog als ik er na dit seizoen nog één jaar aan vastplak. In combinatie met mijn ambities heb ik daarom ervoor gekozen om te vertrekken. Ik wil niet op 98 procent werken", aldus de trainer. Veenstra heeft de club vanmiddag op de hoogte gebracht van zijn besluit. Lees ook: Trainer Veenstra weg bij derdedivisionist GOES