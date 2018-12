Deel dit artikel:













Lampionnen verlichten donkere steegjes van Veere

Het is nog volop kerst in Veere, want daar stonden de verlichte kerstbomen nog naast de voordeur en de donkere steegjes werden gekleurd door verschillende lampionnen van kinderen. Zij liepen samen met hun families door de stad tijdens de winterse stadswandeling Veere by Light.

Elk straatje en huis heeft zijn eigen verhaal, dat gids Thon Thiebosch probeerde over te brengen, maar de kinderen waren heel ergens anders mee bezig. "De kinderen werden nogal afgeleid door hun lampion", vertelde hij. "Daarnaast laat de geschiedenis van Veere zich moeilijk vertalen naar kinderen, dat maakt het soms lastig. De ouders en opa's en oma's luisterden wel aandachtig en die vonden het ook leuk, dus dan vind ik het goed", aldus Thiebosch. Warme stad De roze gekleurde lucht en schemering die neervielen op de historische huizen veroorzaakten een warme sfeer in de stad en dat bleef niet onopgemerkt. "Ik was hier nog nooit geweest, maar ik ben wel warm geworden voor deze stad en hoop dat ik er nog een keer ga terugkomen", zei Arthur uit België die samen met zijn tante en neefje de stadswandeling maakte. De tocht werd afgesloten met een hapje en drankje bij Museum Veere. Lees ook: Lopen met lampionnen langs de geschiedenis van Veere

