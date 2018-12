Deel dit artikel:













Claw Boys Claw, Raggende Manne en Smelly Kitchen ook op Klomppop

Claw Boys Claw is als nieuwe naam toegevoegd aan Klomppop, samen met de Zeeuwse funkband Smelly Kitchen. Ook SONS, Knars en Tape Toy zullen in mei hun opwachting maken op het festival in Ovezande. Vorige week liet het festival al weten dat ook de Raggende Manne tijdens hun tour Ovezande aandoen.

(foto: OZ) Zowel Claw Boys Claw als Raggende Manne brengen decennia historie naar het oudste festival van Zeeland. Claw Boys Claw werd in 1983 opgericht en bracht sindsdien twaalf albums uit. Frontman Peter te Bos is nog steeds de rebel uit de beginjaren. Samen met gitarist John Cameron vormt hij al ruim dertig jaar de kern van de rockband. Raggende Manne lanceert begin 2019 na een jarenlange pauze de LP 'Alles Kleeft'. Op dat album laat de punkband rond Bob Fosko horen dat de teksten net zo scherp klinken als in de jaren '90. De Zeeuwse funk- en soulband Smelly Kitchen heeft ook een muzikaal verleden. Frontman Boaz en de bandleden stonden sinds begin van deze eeuw op het podium met de bands Trippin', Kings Of Cool en Boaz Black & The Soulpatrol. Nieuwelingen De Belgische band SONS is de winnaar van de Nieuwe Lichting op Studio Brussel en tijdens de rondreizende Popronde in Nederland gonsde de naam van Tape Toy. De afsluiter van de Spectra-stage op zaterdag is de elektroband Knars. Eerder maakte de organisatie al bekend dat Maan, Fresku en Indian Askin op Klomppop optreden. Het festival in Ovezande is van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei. Lees ook: Eerste namen Klomppop bekend: Maan, Indian Askin en Fresku