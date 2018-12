Nieuwe bewonersavond in IJzendijke over vermiste Herman Ploegstra

26 oktober 2010: Ploegstra komt niet thuis

Na een bezoek aan de sportschool in Breskens komt de 35-jarige Herman Ploegstra niet thuis. Zijn auto wordt gevonden, met de sleutels er nog in en zijn portemonnee en brandweerpieper naast de auto. Er worden bloedspatten gevonden in de BMW. Van Ploegstra ontbreekt ieder spoor. Hij was vrijwilliger bij de brandweer en heeft diverse affaires gehad, waaronder ook met de vriendin van een collega van de brandweer.

19 juni 2018: Zaak Ploegstra wordt heropend

De zaak Ploegstra wordt heropend. Een vrijwillige verdwijning, een ongeluk of zelfmoord, zijn niet meer aan de orde. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Het coldcaseteam gaat uit van drie scenario's: de verdwijning van Herman komt door iemand uit de familie. Het is een crime passionnel, want Herman ging vreemd. Of Herman is verdwenen door toedoen van iemand uit het criminele circuit. Getuigen worden opnieuw gehoord, het forensisch bewijs wordt opnieuw onderzocht met de technieken van nu en er worden mensen gehoord die de politie nog niet eerder heeft gesproken.

25 juni 2018: 25 belangstellenden

Op een drukbezochte informatieavond voor de inwoners van IJzendijke komen 25 belangstellenden af. Jan Ploegstra, de broer van Herman, doet een emotionele oproep tijdens die bijeenkomst. Het coldcaseteam dat de vermissing van Herman Ploegstra probeert op te lossen praat de inwoners van IJzendijke bij door een videopresentatie te laten zien.

3 juli 2018: Waar is de werktelefoon?

Het coldcaseteam is op zoek naar foto's en de werktelefoon uit de kraan waar Herman in werkte. Die blijken niet verdwenen. De politie ging ervan uit dat beiden ontvreemd waren uit de kraan. Maar de foto's zijn al die tijd al in het bezit van Sandra Ploegstra en de werktelefoon was bij de werkgever waar Ploegstra werkte. Inmiddels is de auto van Ploegstra gevonden en wordt technisch en forensisch met de nieuwste technieken onderzocht.

4 juli 2018: Vrouwtjestelefoon

Even lijkt er een doorbraak te zijn. Het coldcaseteam krijgt van een man een mobiele telefoon in handen die acht jaar geleden, vlakbij de plek waar Ploegstra verdween, werd gevonden door hem. Volgens de politie zou het de zogenoemde 'vrouwtjestelefoon' kunnen zijn, waarmee Ploegstra contact onderhield met zijn minnaressen. Een week later maakt het coldcaseteam bekend dat het niet om de telefoon gaat van Herman. Het serienummer van het gevonden toestel blijkt niet overeen te komen met de gegevens die bij hen bekend zijn.

28 december 2018: Zaak nog niet opgelost

Sinds de heropening van de zaak Ploegstra, die ook actief was bij de brandweer, zijn 39 tips binnengekomen en 51 getuigen gehoord, maar de zaak is nog steeds niet opgelost. Een van de getuigen die nog moet worden gehoord is Evert de C. Hij zit een straf van 27 jaar uit voor de Kasteelmoord in België, maar had in IJzendijke onder andere een growshop. De C. was bevriend met Ploegstra.

Begin 2019 volgt nog een keer een bewonersbijeenkomst in IJzendijke. Het coldcaseteam hoopt dan op nieuwe tips. De gouden tip die leidt naar het vinden van Herman Ploegstra is nog steeds 15.000 euro waard.