Zeeland wordt wakker: Herman Ploegstra, kerst in Veere en Klomppop

Sandra Ploegstra, echtgenote van Herman Ploegstra, toont foto van haar vermiste man (foto: Omroep Zeeland)

Wat is er met Herman Ploegstra gebeurd?

Dat is nog steeds de grote vraag sinds zijn zaak in juni dit jaar heropend werd. Hij verdween acht jaar geleden spoorloos. 39 tips en 51 getuigen verder, wacht het coldcaseteam nog op de gouden tip. Begin 2019 wordt in IJzendijke opnieuw een bewonersbijeenkomst gehouden.

Klomppop in Ovezande (foto: Omroep Zeeland)

Vijf nieuwe namen Klomppop

Claw Boys Claw is als nieuwe naam toegevoegd aan Klomppop, samen met de Zeeuwse funkband Smelly Kitchen. Ook SONS, Knars en Tape Toy zullen in mei hun opwachting maken op het festival in Ovezande.

Veere by Light (foto: Omroep Zeeland)

Licht in donker Veere

Gele, roze en groene lampionnen kleurden gisteravond de straten in Veere tijdens de stadswandeling Veere by Light. De tocht ging door verschillende steegjes die allemaal een eigen verhaal hebben.

BLØF pakt ook goud in België (foto: BLØF)

Zoutelande nét niet populairste nummer

Nee, Zoutelande is niet het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio dit jaar. Maar het scheelt niet veel...

Ochtendrood... (foto: Ria Brasser)

Het weer

Bewolking voert de boventoon vandaag. Het blijft wel droog en er staat een zwakke zuidwestenwind. Met een middagtemperatuur van 7 graden wordt het iets warmer dan gisteren.