Niet alleen winnaars, maar heel Vrouwenpolder heeft geprofiteerd van Postcodekanjer

In 2014 viel de Postcodekanjer in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag is het vijf jaar geleden dat de grote prijs van de loterij in Vrouwenpolder viel. Omdat het dorp één postcode heeft, profiteerde het hele dorp. De ruim 180 deelnemers aan de loterij verdeelden samen in totaal 42,9 miljoen euro. Dat varieerde van 80.339 euro per winnend lot tot bedragen van één tot zes miljoen euro in de winnende straat.

Anderen geholpen

Behalve dat ze opdrachten hebben gegund aan lokale bedrijven, geeft 54 procent van de winnaars aan dat ze met het geld anderen hebben geholpen. Het dorp heeft volgens de ondervraagden niet alleen geprofiteerd van het geld, maar ook van de positieve aandacht die naar aanleiding van de Postcodekanjer is ontstaan.

De PostcodeKanjer wordt traditiegetrouw op de eerste dag van het nieuwe jaar uitgereikt. Dit jaar is de prijzenpot gevuld met 53,9 miljoen euro. De helft van dat bedrag is voor de deelnemers die meespelen met de winnende postcode, de andere helft wordt verdeeld over de deelnemers met dezelfde cijfers in hun postcode.

