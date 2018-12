Vlaams geld voor onderzoek passagierstrein Terneuzen - Gent

Huidige goederenspoorlijn op de Axelse Vlakte (foto: Omroep Zeeland )

Door de fusie van de haven van Gent met die van Terneuzen en Vlissingen wordt het goederenspoor in de havens van Terneuzen en Gent al aangepakt en beter op elkaar aangesloten. Volgens de Vlaamse minister, Joke Schauvliege, is het daarom logisch te onderzoeken of op hetzelfde spoor een personentrein kan rijden tussen Gent en Terneuzen.

Klimaat

Volgens de minister is het niet alleen economisch aantrekkelijk om dit te onderzoeken, "maar ook vanwege de klimaat- en fijnstofproblematiek", zegt Schauvliege tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

De wens voor personenvervoer per spoor leeft al langer bij de stad Gent en de gemeente Terneuzen. Vorig jaar schreven 25 Belgische politici nog een brief aan de Vlaamse minister om personenvervoer van Gent naar Terneuzen op te nemen in het investeringsprogramma van de spoorbedrijven.

