Woning Hoofdplaat zwaar beschadigd bij brand

De brand brak rond 10.30 uur uit (foto: HV Zeeland)

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en heeft kunnen voorkomen dat de brand over zou slaan naar de aangrenzende woning.

Rond 12.00 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand meester was en dat de bovenverdieping helemaal is uitgebrand. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners van het pand bij te staan bij de afhandeling van de schade en opvang.