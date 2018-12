Deel dit artikel:













Gewonde bij aanrijding tussen vrachtwagen en bestelbus

Een vrachtwagen en een bestelbus zijn vanmorgen op de Herbert H. Dowweg bij Terneuzen met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is een 33-jarige Terneuzenaar gewond geraakt. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bestelbus werd in de zijkant geraakt door een vrachtwagen (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur toen de vrachtwagen de bestelbus aan de zijkant raakte. De weg, tevens ook de toegangsweg naar de Westerscheldetunnel vanuit Terneuzen, is korte tijd afgesloten geweest.