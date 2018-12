Domburgse winkelier wil 'geleende' kerstboom terug

De ondernemersvereniging van Domburg heeft in het centrum meerdere kerstbomen neergezet en versierd. Bij Peter van Dongen stond er ook een voor de deur, tot afgelopen maandagnacht.

"Het zat er een keer aan te komen natuurlijk", zegt Van Dongen nuchter. "En het is wel jammer van de versiering." De eerste dag na de diefstal had Van Dongen nog wel even de hoop dat de kerstboom teruggebracht zou worden, "maar daar reken ik niet meer op".

Hij gaat er vanuit dat het een streek van een paar toeristen is. "Gezien het tijdstip van de diefstal, denk ik dat de mannen rechtstreeks uit het café kwamen, en dan is mijn boom de eerste die ze tegenkwamen.