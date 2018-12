Tbs van pedofiel Westkapelle met twee jaar verlengd

Het strand van Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Voor een geleidelijke terugkeer in de maatschappij of één jaar verlenging in plaats van twee, zoals de advocaat van de man voorstelde, is het volgens de rechter nog te vroeg. De rechter volgt het advies op van de tbs-instelling. De behandelaar vindt dat er minimaal twee jaar nodig is om de Westkapellenaar op het goede pad te houden.

De tbs is nu voor de derde keer met twee jaar verlengd. De man verblijft in een tbs-kliniek in Utrecht.

'Honderd jongens misbruikt'

De 66-jarige inwoner van Westkapelle verklaarde half december nog dat hij in dertig jaar tijd rond de honderd jongens heeft misbruikt. In het dorp wisten veel mensen al lang van het misbruik af.

Tijdens de rechtszaak in 2012 zei de man een 'onbeschrijfelijke aantrekkingskracht tot puberjongens' te hebben. Jongens tussen de 12 en 16 jaar oud werden door de man getrakteerd op kratten bier, frisdrank, snacks en geld in ruil voor seksuele handelingen.

Op nieuwssite nu.nl reageerde in 2012 iemand die naar eigen zeggen een slachtoffer was: Ik ben één van de slachtoffers. Ik ben in september naar de politie gegaan toen het eerste bericht naar buiten kwam, heb vanwege mijn diepe schaamte uiteindelijk geen aangifte gedaan. Weet/voel dat dit bij veel van de andere slachtoffers ook het geval is helaas. Ik ga overwegen alsnog dit te doen, want hij verdient gepaste straf. Heel het dorp wist wat er gebeurde, ik snap dan ook niet dat het zo ver heeft kunnen komen, maar nog meer snap ik niet wat ik allemaal zelf 'toegelaten' heb. Er is heus niets mis met mijn geaardheid voor hier minne reacties op zullen komen. Lucht toch een soort op, het voor de tweede keer bekend te maken...

Lees ook:

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.