Komende zomer naar de Zeeuwse zon? Snel boeken dan!

"In de kerstvakantie pakt men de boekjes en de brochures erbij en wordt een beslissing genomen over de zomervakantie", vertelt een medewerker van camping Zonneweelde in Nieuwvliet. "Wat ook meespeelt is dat heel wat mensen in deze periode op hun werk al vakantie moeten aanvragen."

Volgens de eigenaar van camping Duinzicht in Koudekerke is december de drukste maand qua boekingen. "Vooral afgelopen week kwamen er hier veel boekingen binnen via de mail."

Te laat

Maar wie echt zeker wil zijn van een plekje is nu al aan de late kant. Zo vertelt manager Ruben Kouwer van Vakantiepark de Meerpaal in Zoutelande dat de zomervakantie al grotendeels volgeboekt is. "Mensen boeken steeds vroeger, soms zelfs nog voor ze weten wanneer ze vakantie hebben op hun werk."

Toeristen op een Zeeuwse camping (foto: Omroep Zeeland)

Bij de Meerpaal zijn zo goed als alle accommodaties en kampeerplaatsen al geboekt voor de zomervakantie. Ook de maanden juni en september zijn al grotendeels vol. Bij het park is het zelfs gebruikelijk dat men meteen na de zomervakantie z'n plaatsje vastlegt voor de vakantie het jaar erop. Op de bonnefooi kamperen is er volgens de parkmanager nauwelijks nog bij.

Ook de strandslaaphuisjes in onze provincie blijven onverminderd populair, het merendeel daarvan is voor zomer 2019 al volledig volgeboekt.