Verdachte steekincident Clinge langer vast

De kinderen van het slachtoffer van 4 en 7 jaar zijn in overleg met de familie veilig ondergebracht volgens het Openbaar Ministerie. Na het drama zijn ze in eerste instantie door de politie opgevangen.

Hun moeder, een 33-jarige vrouw uit het Belgische Sint-Niklaas, overleed donderdagochtend door messteken voor een woning aan de De Ruyterlaan in Clinge.

De verdachte, volgens buurtbewoners de 63-jarige moeder van het slachtoffer, werd gisterochtend aangehouden. De politie wil alleen bevestigen dat het gaat om een familielid. Volgens de politie heeft de vrouw een verklaring afgelegd, maar is dat nog niet voldoende om duidelijkheid te verschaffen.

Gebonk op huiskamerraam

Een overbuurvrouw werd gisterochtend wakker van gebonk op haar huiskamerraam. Ze trof de moeder van het slachtoffer schreeuwend om hulp aan bij haar voordeur. De overbuurvrouw heeft samen met omwonenden geprobeerd het bloeden te stelpen bij het slachtoffer, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de overbuurvrouw vertelde de moeder van het slachtoffer dat de 33-jarige vrouw zichzelf had gestoken.

Gistermiddag verklaarde de politie dat ze tijdens het onderzoek rekening houdt met alle scenario's en daardoor niks uitsluit. Donderdag is er de hele dag onderzoek gedaan in en rondom de woning aan de De Ruyterlaan. Het is niet duidelijk of er ook vandaag nog onderzoek wordt gedaan bij het huis.

