Jongen en vrouw langer vast na steekpartij Vlissingen

Man omgekomen na steekpartij Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Na een melding vonden agenten het slachtoffer - een 28-jarige man uit Vlissingen - rond 2.30 uur zwaargewond in de Kasteelstraat. Nadat de man met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht, is hij overleden.

Na een korte zoektocht vond de politie de 17-jarige jongen, die volgens getuigen gevlucht was, in de Van Hoorn van Burghstraat. Daarna leidde het onderzoek naar een woning in de Kasteelstraat. Daar werd de 22-jarige vrouw aangetroffen.

Lees ook: