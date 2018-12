Zwembad Arnemuiden definitief dicht, 'er zit geen gunfactor in'

Het zwembad Arnemuiden was voor het laatst in 2017 open (foto: Stichting Behoud Julianabad)

Reden is het uitblijven van een garantstelling van de gemeente Middelburg. "Het zwembad heeft zo'n drie jaar stilgestaan", legt Joop Becks van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden uit. "Alles is verouderd. We wilden dat de gemeente Middelburg garant zou staan voor als er iets kapot zou gaan."

De stichting denkt dan met name aan de verouderde installatie. "Wij dachten, als zij garant kunnen staan voor dat bedrag, dan kunnen wij dat later in termijn terugbetalen. Dat wilde de gemeente absoluut niet", zegt Becks. "Wij hadden geen zin om heel veel mensen te mobiliseren en heel veel geld uit te geven aan een zwembad dat misschien wel na twee jaar stopt met draaien omdat de installatie het niet meer volhoudt."

Joop Becks: Er zit geen enkele gunfactor bij de partijen in de gemeenteraad voor het zwembad

Becks geeft aan dat de stichting geen enkele steun van partijen in de gemeente Middelburg voelde. "Er zit geen enkele gunfactor, de meeste partijen vinden andere dingen belangrijker."

Julianabad in Arnemuiden (foto: Stichting Behoud Julianabad)

En dus lijkt het nu dan toch echt einde verhaal voor het zwembad in Arnemuiden dat de gemeente in 2017 al wilde slopen. Eerder deze zomer leek het zwembad nog gered toen het Julianabad er door een Europese subsidie 90.000 euro bij kreeg.

"Het is een soort achtbaan", vindt Becks. "Het ene moment gaat het hartstikke goed, krijg je subsidies en financiële plaatjes bij elkaar. Dan komen er verkiezingen, worden beslissingen uitgesteld [...]. Dan zijn de verkiezingen geweest, verklaren mensen toch weer andere dingen dan ze in het verkiezingsprogramma zetten en ben je toch weer aan de gode overgeleverd."

Lees ook: