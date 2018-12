Deel dit artikel:













Derde verdachte aangehouden na steekpartij Vlissingen

Een 24-jarige man uit Goes is aangehouden in de zaak van de dodelijke steekpartij in Vlissingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bij de steekpartij in de nacht van eerste op tweede kerst kwam een 28-jarige man uit Vlissingen om het leven.