Oud en nieuw 2018: Vuurwerkvrije zones, camera's en samenscholingsverboden

Vier van de dertien Zeeuwse gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in; Terneuzen, Vlissingen, Reimerswaal en Goes. Het gaat dan om plekken rond zorgcentra, dierenasiels of winkels. De afgelopen twee jaar had ook Middelburg nog een vuurwerkvrije zone. Op de Vlasmarkt mocht geen vuurwerk worden afgestoken, nadat het drie jaar geleden helemaal misging. Maar dit jaar vindt de gemeente dat niet meer nodig.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Middelburg experimenteert wel, als eerste Zeeuwse gemeente, met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Buren kunnen dan onderling afspreken hun straat vuurwerkvrij te houden, maar er wordt niet gehandhaafd. Er zijn vier aanmeldingen binnen.

Sommige gemeenten treffen ook nog andere maatregelen dan vuurwerkvrije zones. Zo heeft de gemeente Reimerswaal een mobiele camera geplaatst in Krabbendijke, een dorp waar de jaarwisseling afgelopen jaren regelmatig uit de hand liep. Ook geldt er een plaatselijk alcoholverbod.

Rellen in Vlissingen

Vlissingen is de Zeeuwse gemeente die absoluut het verst gaat in het nemen van maatregelen met oud en nieuw. Twee jaar geleden braken er rellen uit in de Bloemenbuurt in Vlissingen. Door allerlei maatregelen is het vorig jaar rustig verlopen. Ook dit jaar is in de oudejaarsnacht extra politie op de been, worden straatcoaches ingezet en mogen ook boa's vuurwerkovertreders bekeuren.

Tijdelijke gebiedsverboden en samenscholingsverbod

Verder heeft de burgemeester de mogelijkheid om tijdelijke gebiedsverboden en samenscholingsverboden uit te roepen, mocht dat nodig zijn. Zo gaat de politie groepjes mensen op straat in de Bloemenbuurt in Vlissingen tijdens de oudejaarsnacht extra goed in de gaten houden.

Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde eind vorig jaar een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren. Goes en Middelburg pleiten daar ook voor als enige Zeeuwse gemeenten. Maar dat ging de regering te ver. Die laat het per volgend jaar aan de gemeenten zelf over om een vuurwerkverbod in te stellen. De Vereniging van Nederlandse gemeenten ziet echter niets in zo'n gemeentelijk verbod, zij voorzien vuurwerktoerisme.