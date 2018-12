Minderhoud wint Grand Prix in Mechelen, 'Dream Boy begint het spelletje te snappen'

De uit Westkapelle afkomstige dressuurruiter Hans Peter Minderhoud op Dream Boy (foto: Omroep Zeeland)

Met Glock's Dream Boy haalde hij een score van 75,87 procent. Minderhoud bleef daarmee de Duitse Helen Langehanenberg (Damsey, 75,72 procent) nipt voor.

"Dit was veruit zijn beste Grand Prix tot nu toe, Glock's Dream Boy begint het spelletje te snappen", zei Minderhoud over zijn 10 jaar oude hengst. "Ik had vooraf niet gedacht om bovenaan te eindigen."

Morgen de Kür

Vorige week won Minderhoud met zijn hengst al de Grand Prix op de wereldbekerkwalificatie van Londen. "Toen had ik niet helemaal het goede gevoel. Er zat zeker meer in. Ik twijfelde of ik hem hier in Mechelen moest rijden. Ik ben erg blij met de progressie die Glock's Dream Boy in anderhalve week toont."

Morgen staat er weer een wedstrijd voor de Zeeuw op het programma. Iets voor 13.00 uur gaat dan de Kür van start in Mechelen. Hans Peter Minderhoud is dan als vijftiende en laatste aan de beurt om 15.22 uur.