Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drietal vast voor inbraak en bedreiging met vuurwapen in Goes

De politie heeft vannacht twee mannen en een vrouw aangehouden in Vlissingen voor een inbraak en bedreiging in Goes diezelfde nacht. Toen de 21-jarige bewoner van de woning aan het Colijnhof de inbrekers betrapte, werd hij bedreigd met een vuurwapen. Dat gebeurde rond 03.00 uur. Daarna gingen de inbrekers ervandoor.

De inbrekers waren op een balkon geklommen, waarna ze een glazen deur hadden ingetrapt om binnen te komen. De politie heeft sporenonderzoek verricht in en rondom de woning. Daarbij werd onder meer een politiehond ingezet. Een deel van de straat was met linten afgezet voor het onderzoek. Surveillerende agenten zagen in Vlissingen rond 04.00 uur een auto met drie inzittenden die voldeden aan het signalement dat het Goese slachtoffer had gegeven. Ze zijn alle drie aangehouden. Een deel van de buit Het gaat om een 21-jarige man uit Vlissingen, een 21-jarige vrouw uit Houten en een 18-jarige man waarvan de woonplaats onbekend is. Bij een huiszoeking van een van de verdachten zijn vuurwapens en een deel van de buit aangetroffen, waaronder contant geld. Ingetrapte glazen deur op balkon van woning aan Colijnhof in Goes (foto: HV Zeeland) Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.