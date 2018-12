Deel dit artikel:













Kerkhove start voorbereiding Australian Open met nederlaag

Lesley Kerkhove is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een nederlaag. De uit Zierikzee afkomstige Kerkhove ging in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor het WTA-toernooi in Auckland onderuit. Kerkhove is daardoor uitgeschakeld voor deelname aan het hoofdtoernooi.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Kerkhove verloor in drie sets van Asia Muhammad uit de Verenigde Staten. De setstanden waren: 6-2, 1-6 en 6-2. Muhammad staat op de wereldranglijst op de tweehonderdste plaats, drie plekken lager dan Kerkhove. Kerkhove speelt het toernooi in Nieuw-Zeeland als voorbereiding op de Australian Open. De kwalificaties voor dat toernooi beginnen op 8 januari in Melbourne. Kerkhove is zeker van deelname aan het kwalificatietoernooi.