Watersnoodmuseum wil uitbreiden met 'Het Vijfde Caisson'

De vier caissons van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (foto: Omroep Zeeland)

Die bijnaam had het gebouw al, omdat bij de bouw van het pand geheel in stijl net de naastgelegen caissons was gerenoveerd voor de heropening in 2012. De brasserie en de kantoren van het museum verhuizen naar het nieuwe gedeelte en de bovenverdieping gaat deel uitmaken van het Nationaal Kenniscentrum, waar aandacht wordt besteed aan de hedendaagse waterveiligheid in relatie tot de klimaatverandering.

Waterbouwers

De vrijgekomen ruimte in de caissons, door de verhuizing van de brasserie en de kantoren, worden benut door de Verhalenbibliotheek uit te breiden. Ook komt er een nieuw tentoonstellingsonderdeel: de Verhalen van Waterbouwers, over de makers van historische bouwwerken in en rondom het water, zoals Johan van Veen, Cornelis Lely, Johannis de Rijke, Cornelis Vermuyden.

Volgens directeur Siemco Louwerse is deze uitbreiding onder meer noodzakelijk vanwege het groeiende aantal bezoekers. Afgelopen donderdag werd de 100.000ste bezoeker nog feestelijk verwelkomd. Een jaar eerder trok het museum nog 84.000 bezoekers.

Toekomstbestendig

Zo is de huidige koffiehoek in het museum niet berekend op dat groeiende aantal bezoekers. En ook het aantal groepen dat het museum wil bezoeken groeit en daarmee ook de behoefte aan zalen, waar inleidingen of workshops gegeven kunnen worden. "Met deze nieuwe aanwinst en bijbehorende plannen kan de organisatie toekomstbestendig gemaakt worden", aldus Louwerse.

Tegelijkertijd grijpt het Watersnoodmuseum deze uitbreiding aan om het gebouw duurzamer te maken. Het gebouw wordt binnenkort niet meer met behulp van gas verwarmd, maar met warmtepompen. De uitbreiding en verduurzaming moet in totaal 2,5 miljoen euro gaan kosten. De gemeente is gevraagd om garant te staan voor een lening bij de Waterschapsbank van 1,25 miljoen euro.

Personeelstekort

Restaurant De Vierbannen, waar Het Vijfde Caisson moet komen, sloot afgelopen zomer de deuren. De directe aanleiding was een personeelstekort, maar het liep al langer niet zo lekker met het restaurant, onder meer vanwege restaurant het vertrek van chef-kok Wouter Kik in 2017 en een verandering van de bedrijfsvoering. In augustus sloot De Vierbannen definitief de deuren.

