Wielerprijzen voor Tolhoek, Van Dijke en Bakker

Antwan Tolhoek in actie tijdens de Tour de France op de Mur de Bretagne (foto: Orange Pictures)

Tolhoek heeft een uitstekend seizoen achter de rug heeft. Hij eindigde op de 37e plaats tijdens zijn debuut in de Tour de France. Hij was de vijfde Nederlander in het algemeen klassement achter Dumoulin, Kruijswijk, Mollema en Gesink.

Ook in het naseizoen liet Tolhoek zich goed zien. Hij werd geselecteerd voor het WK in Oostenrijk en werd tiende in de klassieker Classica San Sebastian.

In 2017 werd Marco Minnaard uit Wemeldinge uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. "Antwan en Marco hebben allebei een prima Tour de France gereden. Antwan heeft zich daarnaast ook goed laten zien in het najaar", zo verklaart Patrick Vader van SportZeeland de keuze voor Tolhoek. Vader maakt deel uit van de jury.

Tim van Dijke (foto: Omroep Zeeland)

Er werden in Heinkenszand nog meer prijzen uitgereikt. Tim van Dijke uit Colijnsplaat werd uitgeroepen tot Mountainbiker van het jaar. Van Dijke volgt Milan Vader uit Middelburg op, die de prijs vijf jaar op rij had gewonnen. Van Dijke werd veertiende bij het wereldkampioenschap voor junioren.

Leo Bakker uit Heinkenszand kreeg de prijs voor Vrijwilliger van het Jaar. Bakker is voorzitter van Trimbelangen Midden-Zeeland, dat veel wedstrijden organiseert.