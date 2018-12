Deel dit artikel:













Deel van Goes urenlang zonder stroom door kabelbreuk

In Goes zaten tien tot twintig huishoudens vanmorgen en vanmiddag urenlang zonder stroom door een kabelbreuk. Monteurs van DNWG waren de hele ochtend en een deel van de middag in de weer om het probleem te verhelpen.

Een monteur van DNWG (foto: Omroep Zeeland) De stroomstoring is vanmorgen vroeg ontstaan, rond 06.00 uur. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enduris gaat het om 'enkele handjesvol' huishoudens. Onder de grond De kabel moest vervangen worden en volgens de woordvoerder kan dat soms wel even duren. "De kabelbreuk zit onder de grond en je weet nooit wat je daar aantreft", aldus de Enduris-woordvoerder. Rond 14.00 uur was de klus geklaard en kregen de Goesenaren weer stroom.