Na vijftig jaar houdt turntrainer Vermandel (74) het voor gezien

Leden, oud-leerlingen en andere mensen uit de turnwereld namen vandaag afscheid van Vermandel. Het was een verrassing voor de trainer, die dacht dat hij zijn laatste training vandaag zou geven. In plaats daarvan kreeg hij een demonstratie te zien van de leden van THOR. "Ik keek een beetje raar op. Ik had van alles kunnen verwachten maar zo'n hele demonstratie van onze jongensgroepen vind ik wel heel leuk."

Vermandel begon in 1968 bij Sas van Gent. Onder leiding van hem kreeg de vereniging een impuls. Maar voor die tijd turnde Vermandel zelf. "Ik kon het best redelijk en vanuit dat niveau wilde ik iets van het jongensturnen maken binnen onze vereniging. Het hoogtepunt zijn de zes nationale kampioenschappen die zijn gehaald door de vereniging."

Speciaal voor het afscheid van Bennie Vermandel was er een heuse turntaart gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Het besluit om te stoppen was geen impulsieve beslissing van Vermandel. Hij liep er al langer mee, maar nu was de tijd toch echt gekomen om het voor gezien te houden. "Ik heb met mijn vrouw overlegd en het was tijd voor andere dingen." Toch gaat hij het trainen geven wel missen. "Vooral de gezelligheid en het samenwerken met de vereniging onderling. Dat ga ik wel missen."

Namens de gemeente Terneuzen overhandigde wethouder Jack Begijn een vrijwilligersbeeldje voor de bewezen diensten van Vermandel.

Namens de gemeente Terneuzen kreeg Vermandel een beeldje (foto: Omroep Zeeland)

De bekendste leerling van Vermandel is Anthony van Assche, die onder leiding van de Zeeuws-Vlaamse trainer een aantal Nederlandse kampioenschappen binnenhaalde. De turner uit Sas van Gent stopte dit jaar officieel met de turmnsport, net als zijn trainer.